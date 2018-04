No es raro –aunque tampoco habitual– que te dejen repetir plato mientras estás en el avión. Quizás la porción que te dieron era muy pequeña, no has comido en muchas horas, o tal vez el presupuesto no te permite comprar esa botana al bajar del avión. Todas las excusas son válidas y en tu boleto, dependiendo de la aerolínea y longitud del vuelo, ya está pagada tu comida, por lo que tienes todo el derecho de pedir más.