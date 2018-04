Estos secretos supuestamente provienen del "reconocido gurú de la seducción" Richard La Ruina, autor de The Natural: How to Effortlessly Attract the Women You Want [El juego natural: Cómo atraer sin esfuerzos a las mujeres que deseas]. La Ruina es el personaje principal en todos los videos del juego, donde puedes verlo decir cosas como: "Si no eres buena en la cocina, será mejor que seas realmente buena en otras cosas" (La Ruina deja claro que esto no es algo que debas decirle a las mujeres).