¿Qué es lo más peligroso a lo que te has enfrentado?

Me he enfrentado a un par de fugas gas. En una de ellas estaba sola, durmiendo en el segundo piso de mi casa, mientras en el primero el gas se escapaba de la estufa. No me di cuenta, pero recuerdo que en ese momento se me antojó un cigarro, llámenlo destino o coincidencia, pero nunca encontré mi encendedor. Un rato después llegaron mis padres y espantados me gritaron que no usara nada de fuego. Ellos fueron los que se percataron del olor.