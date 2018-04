¿Qué tanto se esfuerzan los restaurantes en complacerte?

Por lo regular me dan más vino o llenan mi copa constantemente con vinos caros que no he pedido. Una vez, me sirvieron vino e inmediatamente me di cuenta de que era extraordinario. Miré la carta de vinos y noté que la botella costaba €150 euros. Una botella como esa por lo regular no se incluye en los maridajes. Estos trucos son tan evidentes que se nota al momento.