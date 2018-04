VICE: ¿Por qué elegís el poliamor?

Martina: Elijo el poliamor porque me hizo daño crecer con la idea de la monogamia como única forma de amor de pareja. Esto llevó a que fracasaran las dos relaciones monogámicas más estables que tuve. La primera duró tres años. Su fracaso tuvo que ver con la posesividad en la pareja y custodiar lo que hace el otro con su cuerpo. Acaté ese mandato y controlé a mi compañero, reproduje celos, fue recíproco. La segunda experiencia me llevó a un divorcio, me hizo ver que la monogamia, más allá del amor que sientas por el otro, tiende a ser hipócrita. El deseo y el devenir de la pareja cambió y eso no se condecía con lo que plantea la monogamia. El poliamor no implica no comprometerse, sino al contrario: comprometerse en relaciones honestas, sacarse la careta.