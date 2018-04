VICE: Hola, Alberto. Aceptaste trabajar como reportero para Associated Press en Tegucigalpa, Honduras, en 2012. ¿Por qué aceptaste? ¿Conocías los riesgos que implicaba ese trabajo?

Alberto Arce: No había ningún motivo aparte de ser el único trabajo que pude conseguir en ese momento. Vivía en Guatemala con mi esposa e hijo y no podía mantenerlos con lo que ganaba. No estaba al tanto de la situación en Tegucigalpa.