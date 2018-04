Un corazón roto es un sentimiento que te consume por completo, es terrible y afecta la manera en que comes. Hace poco fui testigo de esto personalmente: mi roomie no comió durante una semana completa luego de que su novio la cortara. "Quiero", me dijo, "pero parece físicamente imposible, como si hubiera dos peleadores de sumo gigantes luchando en la boca de mi estómago". Una semana después, logró hacer un giro de 180°: el contenido de su bolsa se limitaba a barras de chocolate y otro tipo de dulces. También se la pasa cantando canciones de Adele.