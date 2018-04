Con la cantidad de calorías que quemé, lo lógico sería que hubiera vuelto a casa con varios kilos menos. Pero no fue así, por una sencilla razón: al final de cada día me zampaba cantidades ingentes de comida, en parte porque pensaba que me lo merecía. Me repetía a mí mismo que, después de los tutes de bicicleta que me pegaba, podía permitirme comer lo que quisiera.