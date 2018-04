De cualquier manera, Carolyn Dunn estará más que encantada de enseñarte a comer con mayor consciencia. Ofrece un curso en línea de 15 semanas llamado Eat Smart, Move More, Weigh Less (Come inteligente, Muévete más, Pesa menos), el cual "empodera y motiva a los participantes a vivir conscientemente para tomar decisiones al momento de comer y realizar actividades físicas". Cuesta $235 dólares. (Irónicamente, algunas clases se imparten a la hora de la comida, cuando se supone que debes pensar de manera consciente en tu comida y nada más que en tu comida).