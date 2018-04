Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado. En primer lugar, las conexiones que los científicos han descubierto en este campo no son muy fiables y algunos estudios son contradictorios. Por ejemplo, algunos llegan a la conclusión de que los rasgos parentales se parecen a los de la persona ideal, pero no a los de la pareja (como en el nuevo estudio de Evolution and Human Behavior, que se centraba en la forma de los cuerpos).