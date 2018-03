En Estados Unidos, la terapia de ondas de choque para la DE no está aprobada por la FDA, y los pacientes deben inscribirse en ensayos clínicos si quieren probarla. El problema es que muchos dispositivos ya se anuncian como terapia de ondas de choque, aparte de esos estudios. "Pero [esos no] son para terapia de ondas de choque en absoluto. Estos dispositivos pueden producir algún tipo de vibración y es posible que puedan ayudar a un individuo en particular", dice Shubham Gupta, profesor asistente de urología en la Universidad de Kentucky. "Sin embargo, su uso no está respaldado por evidencia sólida. Si no hay suficientes datos, probablemente no sea razonable ofrecer terapia de ondas de choque fuera de los ensayos clínicos en este momento".