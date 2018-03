Sin embargo, entre los investigadores el concepto de punto G ha generado controversia durante décadas. Parece que no pueden acordar si quiera si existe, ya no digamos si podemos aumentar las sensaciones de él. Algunos científicos argumentan que el punto G sí existe, afirmando que han encontrado pruebas físicas. En contraste, otros argumentan que la evidencia acumulada es, a lo mucho, inconclusa. Tomando en cuenta esto, algunos investigadores se refieren al punto G como el "OVNI ginecológico" con lo cual quieren decir que ha habido muchos avistamientos, pero su existencia aún no está confirmada.