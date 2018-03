Cuando comencé mi carrera como psicóloga de niños y adolescentes a los 21 años, tuve la suerte de tener una gran mentora, alguien que me enseñó con el ejemplo y me brindó información valiosa. Siempre he aprendido rápido, o al menos eso me parece, y esta instancia no fue la excepción. Estaba ansiosa por aprender tanto como fuera posible, y entre más aprendía, más confianza tenía en mis habilidades y en la profesión que había elegido. Pero esa confianza rápidamente se convirtió en arrogancia, nublando mi juicio y haciéndome más propensa a equivocarme.