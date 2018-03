Lo que no me esperaba es que la reacción popular fuera tan mayoritaria. Esto me demuestra que lo de octubre y noviembre se está repitiendo y estamos en otra batalla del Procés. Yo me pensaba que el Procés se dilataría otros 3, 4 o 5 años, pero no. Los hechos me han demostrado que la guerra está muy viva y que cualquier cosa puede encender al pueblo, que es lo que ha sucedido este domingo.