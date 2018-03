Somos adultos y somos gamers, y no tenemos problema en admitirlo. Es hora de dejar atrás el tópico del postadolescente de veintiocho años que no sale de su habitación porque está enganchado al World of Warcraft: que nos guste jugar es algo de lo que enorgullecernos. A estas alturas del partido, ya sabemos aquello de que somos la primera generación que lo tiene más negro que sus antecesores. Muchos de nosotros nos incorporamos al mercado laboral después de la crisis, también hemos visto cómo se nos pedían cuatro másters y dos posgrados que luego no servían de nada, lo máximo a lo que podemos aspirar antes de los treinta es a compartir piso con cinco personas, y lo último es que a la Unión Europea en la que hemos nacido le quedan dos telediarios. Visto el panorama, nos quedan dos opciones: o volvernos esos hombres grises de Momo, o librar a nuestras mentes de tanto agobio recuperando las ganas de jugar.