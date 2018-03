—"Perdona pero creo que te confundes, no sé quién crees que soy pero te juro que no soy ese tal Roberto al que crees que le estás hablando. Roberto no existe. Yo me llamo Aldo Farside III y no me dedico a vender alfombras en Calatayud. De hecho vengo de otra dimensión, una dimensión en la que soy un héroe. En esa dimensión el malvado Zarlock quiso destruir mi pueblo, matar a los niños y a las mujeres y someterlos a su yugo demencial [pero Pol Rodellar, ¡¡¿¿si los mata cómo los va a someter??!!]. Luché contra él durante siglos pero al final me derrotó y me confinó a vivir en otra dimensión, dentro de un cuerpo extraño. Me confinó a vender alfombras en Calatayud. ¿Me entiendes? Escucha, ya que hemos resuelto esto, necesito salir de aquí y quizás tú puedas ayudarme".