¿Cómo reaccionan los clientes cuando les demostráis sus peores presagios?

Muchas veces son esperadas, pero otras, como en una infidelidad que no sabían con quién y tú pruebas que es un familiar o una amistad, esa persona se derrumba. También hay casos que les demuestras que esa persona está limpia y se enfadan contigo, como el caso de que la mujer nos llama porque cree que su marido frecuenta burdeles y lo único que hace es salir a fumar ya que no le deja hacerlo en casa. O en vez de una infidelidad se va a jugar a las tragaperras. Si no son infieles no lo son, y no podemos hacer nada.