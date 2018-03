Para empezar, algo básico. Ya sabes que no te gusta este ser vivo que vive contigo pero esto no quiere decir que tengas que ser una persona desagradable. La decisión de seguir cabalgando un caballo muerto las has tomado tú así que tú tendrás que lidiar con tus propios demonios. Sé agradable, no te quejes en exceso e intenta que la tristeza no se apodere de tu vida, una vida que ya has aceptado que no puede mejorar más.