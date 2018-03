"Lo que permite conseguir los objetivos y mantenerlos, no es hacer una dieta perfecta una semana o un mes, sino ser capaz de ser constante con estos hábitos y cambios siempre. Con las dietas express no existe una educación alimentaria, no enseñan a comer, a cambiar o mejorar nuestros hábitos y estilo de vida y así hacer un cambio duradero y de por vida. Simplemente dan unos pasos a seguir que muchas veces no tienen ningún fundamento científico. En lugar de enseñar a disfrutar de una buena alimentación, solo fomentan la restricción, los miedos, creencias, el rechazo y la culpa al consumir ciertos alimentos", concluye la nutricionista que detalla con precisión mi caso, y me reconforta afirmándome que "es muy común, sobre todo cuando el contexto cambia".