Me sentí aliviada de haberme tenido que someter tan solo a una operación, pero me aterraba lo que me podría deparar el futuro. Aparte del miedo a sufrir toda una vida de terrible dolor crónico, la principal preocupación de muchas mujeres con endometriosis es la infertilidad. Aproximadamente entre un 30 y un 40 % de las mujeres que sufren esta enfermedad son estériles, y con frecuencia no se les diagnostica la enfermedad hasta que no tratan de quedarse embarazadas. Yo intento no pensar en este problema potencial porque me resulta difícil de afrontar, pero de vez en cuando me quedo atascada en ese estado mental de "¿qué pasaría si…?".