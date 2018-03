Me lo llevé al taller de mi padrino. El chamaco tenía 16 años, pero se veía más peludo, con más edad. Yo tenía en ese entonces 17. Le puse unos putazos para que me dijera cómo se llamaba, pero no me decía nada. Le preguntaba el nombre de su papá y seguía sin hablar, sólo me veía. Estaba medio pendejo, como que le faltaba algo en la cabeza. Le seguí pegando hasta que me encabroné y le pedí a mi compañero que me pasara unas pinzas para cortar varilla. Le moché un dedo al chavo. "Al que tú buscas vive unas calles de mi casa", me dijo todo paniqueado (asustado).