Por otra parte, la policía está convencida de que difícilmente los clientes del Cosmopolitan podían no estar al tanto de la actividad secundaria de Duffin, ya que había mucha gente en la zona que sabía lo que estaba pasando. Pero no todo el mundo conocía los vínculos del negocio con el mundo del crimen. Los empleados de la cercana Rowlands Pharmacy conocían a Duffin, pero no tenían ni idea de su faceta de narcotraficante. "Venía a horas raras, pero era muy educada", dice uno. "Al menos a mí siempre me ha parecido educada".