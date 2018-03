Llevé a mi novio actual a casa de mis viejos cuando teníamos como cinco o seis meses de salir, tener relaciones, comer en restaurantes caros y subir selfies a Instagram. Él es tatuador, está lleno de tatuajes y también usa el cabello largo. Apenas mis padres lo vieron, me dijeron que no querían que yo estuviese relacionada con un "criminal". Nunca antes había estado tan enamorada, y la verdad luché demasiado contra mis padres para que me dejaran ser feliz. Al comienzo era muy pesado todo: peleábamos a diario, yo lloraba, y vivir en mi casa era terrible. Por suerte a mi novio le va muy bien en su chamba, y me ofreció vivir juntos en un depa de sus padres y que me ayudaba a estabilizarme económicamente hasta que encontrara trabajo. Acepté su oferta y me fui de mi casa para que pudiésemos vivir juntos y así no soportar a diario a mis papás. Ya va casi un año que no nos hablamos, ni siquiera por mensaje de texto. No me felicitaron en mi cumpleaños ni yo en el de ellos. Y sí, hay días que los extraño un montón, pero a la vez me doy cuenta de que ellos también prefirieron dejarme de hablar antes que aceptar mi felicidad. —Diana, 26 años.