Los jóvenes que salen a rentar no sólo tienen que afrontar los gastos de la vivienda sino velar, como dice Azul, por la integridad del departamento. "A los dos meses de que me mudé se me pinchó el termotanque. Yo trabajo muy lejos y me voy como a las 7 a.m. en un chárter que me lleva de la empresa. A las 8 a.m. me llama la encargada para decirme que algo en mi casa estaba perdiendo agua y se le estaba inundando todo a la de abajo. Yo estaba en medio de la autopista, no me podía mover, no me podía bajar del colectivo, tuve que llamar a una de mis hermanas. El imprevisto tardó siete días en arreglarse y de los costos se hizo cargo la dueña: Este tipo de gastos corren por cuenta de los propietarios, el problema es que a veces te quieren cagar. Yo tuve suerte, la mía es copada".