Hay una enfermera jubilada que no deja que limpies su espacio de juego. Le gusta tener dentro del cenicero un caldo hecho de colillas de cigarro, agitadores de bebida y restos de café. "Deja mi porquería en paz", me dijo la primera vez que acudí a limpiarle su desmadre. Como yo era nueva en el trabajo y tenemos prohibido contradecir a los clientes simplemente me aparté. En la siguiente visita también la atendí. Esta vez a su caldo de porquería se le habían unido dos huesos de pollo; un platillo que no vendemos, aquí todo es deshuesado. No quise quedarme con la duda de lo que pasaba y la vigilé. Todo se resolvió cuando vi que de su bolso de mano extraía una bolsa Ziploc con varios huesos. Cada que realizaba una jugada importante chupaba un hueso con restos de carne. "Me da suerte, es una manía", me explicó cuando me gané su confianza. A pesar de que los clientes no pueden entrar al casino con bebidas o alimentos, no hay nada dicho acerca de un hueso que más que alimento es una especie de amuleto.