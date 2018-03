El estrés es un asesino sexual. Cuando estamos estresados, nos pueden preocupar muchas cosas y tenemos miedo de decepcionar a las personas. Podemos ser duros con nosotros mismos o tener pensamientos como, no soy competente para hacer esto o, ¿por qué no puedo administrar mejor mi tiempo? ¿Alguna vez aprenderé? Los juicios negativos sobre nosotros mismos pueden extinguir directamente el deseo sexual, y pueden extenderse hasta la cama donde podríamos ser especialmente propensos a tener pensamientos como, me preocupa no excitarme, o, ¿mi pareja me va a dejar si no tenemos química sexual? Intenta incorporar la meditación de la atención plena en tu vida cotidiana. La atención plena reduce la ansiedad y puede hacer que estés más en sintonía con las sensaciones que surgen en tu cuerpo momento a momento. – Dra. Lori Brotto, profesora, psicóloga y autora de Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire