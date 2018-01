También existe la opción más banal, como el error humano, que podría resultar en la liberación de un superpatógeno. Por ejemplo, en 2014, varios laboratorios federales estuvieron bajo un estricto escrutinio del Centers for Disease Control and Prevention, luego de que algunas muestras con viruela, anthrax, y gripe aviaria no fueran tratadas adecuadamente por personal del laboratorio. (Nadie resultó expuesto a los agentes, pero 75 trabajadores estuvieron bajo supervisión por exponerse en el laboratorio de anthrax). Este tipo de incidentes no son poco comunes: de 2003 a 2009 hubo 395 incidentes reportados que pudieron haber resultado en exposición a agentes tóxicos, aunque sólo hubo siete infectados.