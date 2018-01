VICE: ¿Cómo te sentiste cuando te diagnosticaron?

Rachid Moutiq: Me lo dijeron hace como un año y al principio fue un alivio. Me habían hecho numerosos diagnósticos falsos antes, así que me sentí muy bien al saber, por fin, lo que me pasaba. Pero esa tranquilidad se me pasó cuando me di cuenta de lo serio que era el diagnóstico. Cuando eres bipolar sientes que estás en un péndulo en el que un extremo es muy crítico y torpe, y el otro está lleno de confianza y autoestima. Me había convencido a mí mismo de que siempre tenía que sentirme bien, confiado y con energía, y fue difícil afrontar la idea de que mi trastorno maníaco es tan peligroso como la depresión. Para estar sano, tengo que encontrar un equilibrio, pero ese equilibrio no lo tengo por naturaleza, y pensar en eso me agota.