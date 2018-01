Siempre has estado en contra de los establecimientos. Entonces, ¿qué tiene The Balvenie que te llevó a hacer un proyecto patrocinado?

Mira, es un buen negocio. Me han ofrecido, en los últimos 15 o 16 años muchos apoyos. Éste es un producto que me gustaba y respetaba, un buen proyecto, ya sabes, una buena idea. Era una oportunidad que me interesaba. Es una botella junto a la que no me avergüenza estar de pie, que puedo decir genuinamente que me gusta y bebo. Cualquier cosa que piensen de esta asociación, nunca he conocido a alguien o sabido de alguien en Twitter o Reddit que diga, "Vaya, ese whiskey no es bueno". Nadie ha dicho algo así. Entonces se trata de un buen proyecto, una marca que me agrada: un buen negocio.