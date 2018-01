"En lo personal, no me gusta tomar Koskenkorva", dice Pasi Ketelä, un agricultor empleado de la destilería Koskenkorva. "El viina no me cae bien", continúa, insinuando que suceden cosas cuando bebes Koskenkorva. Él está en lo cierto. No diría que el Koskenkorva es infame, pero sus efectos son muy conocidos como para ser incluidos en la Lista Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.