"Cuando empezamos con Highsnobiety, fuera de las grandes marcas de zapatillas, la escena no era corporativa en absoluto. [El acuerdo con The Carlyle Group] habría sido una bomba en aquella época", afirma David. "Actualmente las cosas son muy diferentes, a los críos no les preocupa tanto el hecho de que haya grandes organizaciones tras algunas de estas marcas. Si algo es bueno, es bueno. Y da igual quién esté detrás de ello".