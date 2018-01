Es terrible el ridículo que uno siente cuando se están platicando maravillas sobre una película y alguien pregunta el título. "No me acuerdo cómo se llama, pero la busco y te la paso" una promesa que se quedará sin cumplir. No se trata de ignorar la película o hablar por hablar, es sólo que la sobre-información y tantas plataformas de consumo, nos distraen y hacen que olvidemos algunos datos. Aunque si, es lamentable no recordar el título de algo que te "apasiona" tanto.