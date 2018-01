¿Qué pasa si me siento un desgraciado por no haber cumplido las expectativas de 2017?

Por no haber tenido éxito anteriormente, no significa que nunca lo vayamos a tener o que seamos automáticamente unos fracasados. Todos hemos "fracasado" a lo largo de nuestra vida muchas veces, lo fundamental es que podamos aprender de nuestros errores pasados para afrontar el presente con positivismo.