"Los regalos se han acabado convirtiendo en un 'yo te doy porque tú me has dado o me vas a dar'. Para evitarlo, se debería regalar cuando uno quiere, sin prisas ni agobios. Además parece como si no se pudiera demostrar estima el resto del año. Al final vivimos en un sistema capitalista donde calculamos el afecto en un rango económico porque es más fácil de medir. Si te has gastado 150€ parece que quieres más a esa persona que si te gastas 50. Sin embargo, los esfuerzos no son una muestra de cariño. Sí que puede ser una representación, pero hay que ir con cuidado porque quien nos quiere no le tiene que representar un objeto".