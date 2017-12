A menudo las relaciones terminan por motivos que conciernen a la otra persona y no a nosotros. Es complicado no crearte una lista en tu mente con todas las razones posibles por las que has podido ser el culpable de todo. También es difícil aceptar no saber por qué ha sucedido, pero debes hacerlo, pues suelen ser situaciones que no tienen ninguna explicación. Aquí es cuando tienes que elegir si seguir torturándote buscando respuestas que nunca obtendrás o si dejar de amargarte y pasar página. — Kurt Smith, doctor en Psicología y director clínico de Guy stuff counseling and coaching.