Está esa historia de Foster Wallace que podéis contar a vuestros familiares o lo que sean. No hace falta que digáis que la habéis leído en el New Yorker —esto puede generar cierto rechazo, normalmente la gente siente cierto rechazo por todos aquellos agentes que citen como si nada al New Yorker o el New York Times o el The Believer—, de hecho, es mejor que contéis la historia como si fuera algo que conocéis de primera mano, como si fuera algo que hiciera a menudo un colega vuestro de Valencia, el Carlitos.