Uno de mis comportamientos típicos hacia el final de mi viaje con la bebida era: llegaba a casa y me sentía muy estresado, entonces pensaba, 'Muy bien, puedo preparar algo de cenar o puedo beberme dos botellas de vino. Excepto que sé que de todos modos voy a beber, así que ¿por qué no ir directamente al grano?'. Así que me bebía el vino, y tenía sexo con mi vecino, y comía pizza. Lo que me llevaba a atracones incontrolables, como si me hubieran tenido enjaulado y de repente me dejaran salir. Me despertaba más gordo que nunca, sintiéndome como una verdadera porquería.