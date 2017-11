"No", dijo encogiéndose en hombros. "Haz lo que te haga sentir bien". Y lo que me hace sentir bien es poder estar seguro de no producir algo que no quiero, haciendo lo que más me gusta. Por eso, después de unos meses de haber visitado a mi familia, me hice una vasectomía. Mi esterilidad fue confirmada 12 semanas después, y todavía me siento a gusto con mi decisión reproductiva.