Ni siquiera me había subido a un avión la primera vez que asistí a los Juegos. Pero volamos a Las Vegas y conseguí el primer lugar en Estados Unidos y cuarto en el mundo, sólo era mi primer intento. En ese entonces, Tony Gemignani me pidió que formara parte del equipo y que fuera a Italia con ellos. Me pagaban por viajar y hacer malabares con pizza; era increíble. Hubo un periodo de tres a cuatro años cuando, aun si no había un evento que preparar, seguía practicando todos los días durante dos o tres horas. Se necesitan años y años y años para llegar a un punto en el que puedas hacer malabares con los ojos vendados.