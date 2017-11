Una empleada me nombra en voz alta y pide que entre a un cubículo marcado con el número seis. Lo hago y quedo frente a un diminuto mostrador detrás del cual se encuentra Rafael, empleado de ascendencia mexicana que viste bata de médico. Revisa mi pasaporte, mi identificación oficial de elector y me pesa en una báscula para saber cuánta sangre podré donar. Posteriormente entra al cubículo una enfermera que me revisa las venas de la parte interior de mis codos para saber si están en condiciones de ser intervenidas. Al terminar, Rafael me toma una foto, realiza una prueba que evalúa qué tanto sé sobre el contagio de sida y revisa mi presión arterial. Por último me dispara 30 preguntas para conocer mi historial médico y me solicita que firme varias hojas en las que deslindo de responsabilidad a la clínica de cualquier cosa que pudiera sucederme mientras estoy donando; quedar muerto, por ejemplo.