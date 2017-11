How to fit a large pony into a small Perspex tube @binxwalton sucks it up backstage @chanelofficial this morning in Paris. Check out @hairbysammcknight for more vacuum ponies and much more hairy stuff. #chanel #karllagerfeld @tompecheux @djcori @aurelieduclos @amandaharlech @pascalbraultt @eamonnhughes #virginieviard #hairbysammcknight #tricksofthetrade

A post shared by Sam McKnight Personal (@sammcknight1) on Oct 3, 2017 at 4:32am PDT