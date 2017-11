¿Sientes envidia por la gente que tiene más dinero que tú?

La verdad no, porque no necesito más dinero. Claro, si tuviera 100 millones en lugar de 50 podría comprar un yate o un jet privado en lugar de rentarlos. Pero no estoy seguro si eso me haría más feliz. He llegado a la conclusión que si tienes más de 30 millones, en realidad no necesitas más dinero.