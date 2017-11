El vino diluido era algo usual en la antigua Grecia, y se creía que solo los bárbaros consumían vino puro, que podría haberlos puesto bastante borrachos para luego ir a cometer violaciones y asesinatos. De hecho, en la mitología griega hay una leyenda famosa, The Battle of Lapiths with the Centaurs (La batalla de los lapiths contra los centauros), que comenzó este complicado proceso.