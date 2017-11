Investigadores de la Universidad Clarkson han desarrollado etiquetas con sensores de bajo costo, portables y hechas con papel que esperan puedan detectar el momento en que la comida se pudre, autenticar el té y el vino e incluso identificar nuevas plantas medicinales en selvas lejanas. Estos resultados fueron revelados en la National Meeting & Exposition of the American Chemical Society no. 254, la sociedad científica más grande del mundo.