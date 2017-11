«Carne Omasum» Tengo que admitir que tuve que buscar este término. Puede que no sepas que las vacas tienen cuatro estómagos, a través de los cuáles su alimentación herbívora es procesada. No estoy seguro de qué tipo de tripa prefieres (probablemente ninguna de ellas), pero puedo adivinar que no es omasum, también conocida como «tripa libro» por alguna razón espantosa.