Existe una amplia lista de creativos de renombre involucrados en la iniciativa de The Hospital Rooms: Gavin Turk, Acconci Studio, Michael O'Reilly, Aimee Parrott, Joh Bates y Assemble, recientes ganadores del Premio Turner. El fotógrafo de moda y director de SHOWstudio, Nick Knight, también ha contribuido a la iniciativa con dos láminas. Las obras no se han mostrado nunca juntas con anterioridad, pero crean un increíble ritmo y una gran energía. Quizá como reflejo de su propia relación con McQueen, Knight afirmó que "algunas de las personas más creativas y completas que he conocido han experimentado problemas de salud mental en un momento u otro. Creo que conseguir que el entorno de los pacientes vulnerables sea más agradable y estimulante resulta muy importante y puede contribuir a la sanación y la recuperación".