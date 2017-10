¿Cómo terminaste autofinanciando tu viaje?

Tenía este sueño, pero mi vida y mi carrera tomaron un camino distinto. Cuando llegué a los Estados Unidos, no hablaba inglés. Ni siquiera era una ciudadana estadounidense. Aquí estaba con 16 años y no veía posibilidad alguna de entrar a la NASA. Nací en Irán y en ese momento, las relaciones [entre E.U.] e Irán no eran nada buenas. Tomé el camino de la ingeniería y la informática, que terminó siendo el camino correcto para mí. Esto me llevó a ser una ingeniera exitosa y luego una empresaria exitosa a través de una compañía de construcción y otra de ventas.