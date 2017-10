Esta comida es uno de mis mejores trabajos, aunque en realidad no hice nada (compré el pollo preparado). Los microondas no existen en los Siete Reinos, así que no puedo calentar una lasaña. Este pollo rostizado con pan y uvas parece que salió directamente de un castillo de GoT. El ave es deliciosa, las uvas supremas y sigo bebiendo vino y cerveza. No me siento una dama del todo cuando arranco un trozo de pollo con los dientes, pero ya concluí que en el mundo de Game of Thrones, probablemente no hubiera pertenecido a la familia más distinguida. Además, Westeros no me parece que sea un lugar donde haya pollo perfectamente cortado y rebanado. El único inconveniente es que no me gusta masticar huesos.