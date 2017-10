En el espacio no se tolera nada frívolo. Hay mucha belleza en el abismo del universo, pero es relativamente poca la que ha sido creada por el hombre. Construimos hábitats, cohetes espaciales y satélites que pueden ser hermosos a su propia y utilitaria manera, y sacamos mucha inspiración de lo que estos dispositivos logran ver por nosotros: estrellas distantes, nebulosas impresionantes, nuestro propio mundo. ¿Pero arte, hecho por seres humanos, y además instalado en el espacio? Eso no tiene sentido. Éste no es un mundo cuyo arte esté basado en el espacio.