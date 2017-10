5. Abre tu mente y arriésgate

¿Demasiado raro? ¿Demasiado ochentas? ¿Pasado de moda? Estas preguntas no son muy constructivas. Mis prendas favoritas son aquellas que hacen que me pregunte: "¿Es un vestido o un pantalón?" "¿Qué hacen aquí estos tirantes largos?" "¿Es esto el agujero para el cuello?" "¿Y si me lo pusiera del revés?". Experimentar y reimaginar forma parte de la diversión.